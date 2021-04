Lectures de printemps

Le roi n'avait pas ri, Guillaume Meurice, ed. Lattès

Les grandes occasions, Alexandra Matine, éd. les Avrils

Les papillons, Barcella, éd. Cherche-Midi

L'appel du cacatoès noir, John Danalis, éd. Marchialy

Une histoire, une prière et... au lit ! éd. Mame



Et en musique :

Générique : Minor Swing, par Antoine Santamaria

Mon améthyste, de Barcella, par Barcella et Claire Keim