Les 3 p'tits chamailleurs

Aline Gros et Céline Brudey lancent une marque écoresponsable de produits de puériculture pour bébé et parents. Actuellement hébergées par la coopérative d’activités et d’entrepreneurs Héliscoop elles lancent leur marque : « 3 P’tits chamailleurs ». Une marque certifiée sans polluant et 100 % bio. Une prévente est actuellement proposée sur la plate forme « J’adopte un projet.com ».