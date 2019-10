La paresse, la colère, la luxure, l'avarice, la gourmandise, l'envie, l'orgueil… Ce sont les 7 péchés capitaux ! D'une richesse inépuisable en littérature et en peinture, et pourtant rarement traité en musique, ce sujet a inspiré le compositeur Robert Janssens. C'est l'évocation des

mythes universels inhérents au cercle de la vie, aux penchants de la nature humaine.

Le compositeur inverse les rôles attendus. Les cordes, ailleurs tendres et romantiques, prennent ici un ton agressif alors que le chant des cuivres 'doux' est apaisant. En première partie du concert deux quatuors de Mozart avec, à la flûte, Marc Grauwels, il partage le studio avec Robert Janssens.

Le 8 novembre à 19h30, au Cercle Royal Gaulois, 5 rue de la Loi à Bruxelles, création mondiale d'une œuvre de Robert Janssens, "Les 7 péchés capitaux", précédée de quatuors de Mozart avec à la flûte Marc Grauwels. Un numéro de téléphone : 02/500 10 80. Et nous avions en

studio Robert Janssens et Marc Grauwels