"Les Aérostats", d'Amélie Nothomb

Pas une rentrée littéraire sans Amélie Nothomb, bien sûr, et vous vous demandiez quand j’allais enfin vous présenter le cru 2020… Patience, patience, un roman d’Amélie Nothomb, ça se mérite, ça se déguste parce que ce petit livre sans prétention en apparence est tissé au fil d’or, avec une intrigue mince et prenante, et un effet de surprise garanti. Le sujet : après Soif l’an dernier, qui était une bouleversante incursion autour de la passion de Jésus crucifié, on revient cette année à un conte cruel, tel que les affectionnent l’auteur et ses fans. Côté style, le 29e roman de l’auteur est essentiellement tissé à partir de dialogues, tout comme son tout premier Hygiène de l’assassin. Et l’histoire : Ange, une jeune étudiante à Bruxelles, est recrutée pour apprendre à lire à Pie, un jeune lycéen… plus précisément, lui donner le goût de la lecture, à lui qui, entêté, n’a jamais ouvert un roman.



Il s'agit d'une sorte de huis clos donc, entre le maître et l’élève même s’il y a d’autres personnages fugaces, tel le père autoritaire et manipulateur, qui a embauché cette jeune femme – elle ressemble à Amélie Nothomb, qui fut elle-même répétitrice durant ces études à Bruxelles. Il y a encore la colocataire d’Ange qui se mêle de tout avec sarcasme, le professeur d’université qui courtise l’étudiante et lui offre du champagne, évidemment.

Et il y a la littérature, même si « Nous vivions une époque ridicule où imposer à un jeune de lire un roman en entier était vu comme contraire aux droits de l’homme », constate, effarée, la narratrice. Les leçons commencent avec Le Rouge et le Noir, se poursuivent avec l’Iliade, l’Odyssée… Et Pie, s’exécute, il lit, non sans résister quand il s’agit d’en tirer quelque chose : « parce que en plus il faudrait que j’en pense quelque chose ? », s’indigne l’élève. Ben oui, la lecture nous laisse rarement indifférent. Et Pie n’est pas insensible non plus au charme de la jeune étudiante, mais c’est une autre histoire. Bref : il se noue quelque chose autour des livres qui nous ouvre des horizons. D’ailleurs, il faut sortir de cette maison bourgeoise cossue et sinistre, où les livres et les secrets dorment sous une couche d’encaustique : voici l’élève et le maître bientôt partis en goguette dans les rues enchantées de Bruxelles : « Apprenez-moi à vivre, j’en ai tellement besoin », s’exclame l’adolescent qui finit par nous attendrir. « Je ne peux pas vous enseigner le désir, répond-elle, on a une vie quand on le désire ». Retenez la leçon.



Avec cette part de mystère, d’étrangeté, qui va conduire au dénouement, Amélie Nothomb parvient toujours à surprendre son lecteur. On croit l’histoire légère comme un zeppelin, ces aérostats gonflés de gaz et hautement inflammable. Il suffit d’une étincelle, et tout peut arriver. « J’aimais ne pas savoir où j’allais », confie dès les débuts de l’histoire l’héroïne, semblable aux lecteurs de la dame au chapeau, lui faisant confiance aveuglément à l’auteur. Une fois de plus ils ne seront pas déçus.