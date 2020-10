Avec pour commencer, " Jujitsuffragettes ", les Amazones de Londres

Début des années 1910, Edith Garrud, une femme professeur d’arts martiaux, forme au jujitsu les Amazones, les garde du corps d’Emmeline Pankhurst, chef de file des suffragettes, confrontées à une brutale répression policière. Elle enseigne aux femmes victimes de violences conjugales à répliquer, lorsqu’elle est approchée par le Women’s Social and Political Union dont le slogan « Des actes pas des mots ». Récit pacifié d’élégantes réclamant le droit de vote. Un mouvement féministe anglais déterminé à arracher des droits à ceux qui lui les refusaient. Le jujitsu consiste à retourner la supériorité physique d’un adversaire contre lui-même.

Ces militantes ont cru qu’avec pédagogie, elles seraient considérées comme des citoyennes à part entière mais la trahison du Premier ministre Asquith les convainc de passer à l’offensive.

« Prenez deux bébés. Le premier est patient, il attend que sa mère le nourrisse. Le second pleure et crie, jusqu’à ce qu’on lui donne à manger. Nous savons tous parfaitement duquel on s’occupera en priorité. C’est toute l’histoire de la politique. »

Toujours d'actualité...

Une bd parue aux éditions Delcourt – Collection « Coup de tête » (sept 20) Clément Xavier, Lisa Dugrin et Albertine Ralenti / Préface d’Elsa Dorlin.

La collection Coup de tête a l'ambition de magnifier le sport avec la BD dans des « récits complets, des faits réels racontés comme les plus épiques des fictions, mettant en scène la puissance du sport et des drames de l'histoire »

Fred vous recommande chaudement la lecture de « Croke Park », ce stade irlandais mythique, premier Bloody Sunday de 1920.

Et pour finir, un roman graphique : " Malgré tout " de Jordi Lafebre (Scénario, Dessin), Hors Collection Dargaud.

C'est l'histoire d'un amour à rebours. D'un côté, il y a Ana. Sexagénaire, ancienne maire tout juste retraitée, mariée et maman. Une battante qui impose le respect. De l'autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en physique. Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant que mystérieux.

Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible et intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché qu'elle ne prenne forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres... jusqu'à sa source.

Avec Malgré tout, Jordi Lafebre (Lydie) nous offre, avec toute la poésie et la tendresse qui le caractérisent, son premier album en tant qu'auteur complet. Un puzzle amoureux complexe, qu'il recompose savamment.