Les Amis de l'Abbaye de Bassac - Enjeux environnementaux avec Charente Nature

Première partie :



L’association des Amis de l’Abbaye de Bassac est une association qui accompagne la vie et l’animation d’un lieu emblématique charentais entre spiritualité, patrimoine et culture… Aujourd’hui, un projet se dessine et se précise autour du site et de cette abbaye millénaire dans une continuité de transmission et de partage…

Hervé Catala, le président de cette association des Amis de l’Abbaye de Bassac, est notre invité.



Deuxième partie :



Difficile de passer à côté des enjeux environnementaux aujourd’hui et ils s’inscrivent aussi dans le cadre des élections départementales et régionales…

Le 1er tour de ces scrutins a lieu la semaine prochaine et les questions environnementales sont devenues aujourd’hui transversales. Elles sont à prendre en compte dans différents domaines, par exemple, l’aménagement du territoire, la mobilité, l’éducation, le social… Le changement climatique, la biodiversité, la santé sont notamment au coeur de cette émission avec Michel Hortolan et Jean-Pierre Sardin, administrateurs de Charente-Nature.