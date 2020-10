Les Amis de l'orgue de la Charente - Nouveau site internet du diocèse

Première partie :



les amis de l’orgue de la Charente est association bien ancrée dans le département qui a tout simplement comme objectifs de mettre en valeur l’instrument et son ou plutôt ses répertoires… Et ce sera le cas dès demain avec une nouvelle édition du festival de l’association et une série de concerts…

Avec nous Frédéric Ledroit, directeur artistique de l'association et titulaire des grandes orgues de la Cathédrale…





Deuxième partie :



Un nouveau site internet pour le diocèse d’Angoulême mais avec les mêmes enjeux derrière…

Le site actuel laisse sa place dès maintenant. Il fallait renouveler cet outil pour répondre à des attentes et des exigences dans son utilisation et dans son appropriation. Ce site se veut plus ergonomique, plus intuitif... Mais il s’agit toujours de remplir une mission essentielle pour porter la foi largement… et être un moyen d’interaction.

Sylvaine Lacrouts et Béatrice Saint-Pé du service communication du diocèse sont nos invitées…