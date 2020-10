Les Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation - Maison de Léa

Première partie :



Les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation entend défendre, pérenniser et transmettre la mémoire de la déportation et de l’internement… avec toutes les valeurs qui y sont liées… Actuellement, la délégation charentaise propose une exposition en lien avec le Livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora auquel elle a contribué...

Avec nous, Michèle Soult, la présidente et Elisabeth Gressier, la secrétaire.





Deuxième partie



Pour faciliter la vie des aidants ou faire en sorte qu’elle soit moins compliquée…

La maison de Léa a ouvert ses portes en septembre à Gond-Pontouvre. Elle est un lieu d’écoute pour les aidants, ceux qui sont engagés dans l’accompagnement d’un proche malade ou dépendant. Cette maison est officiellement inaugurée aujourd’hui, journée nationale des aidants. Et pour les partenaires impliqués, elle doit être la promesse d’un un espace de vie pour se ressourcer...

Nos invités Ludovic Blanc, chargé de mission à l’UNA Charente-Vienne, et Emmanuelle Merveille, coordinatrice de la plate-forme des aidants du sud et de l’ouest-Charente…