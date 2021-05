Les Angoumoizelles au Rallye des Gazelles- Sokhna Lacoste du G2A au JO de Tokyo

11h00-11h30

Virginie Beucher, présidente de l’association Humana Up. Avec son amie Frédérique Guignard, elles préparent le 31e rallye « Aïcha des gazelles » au Maroc. Un rallye 100 % féminin sans GPS ni téléphone qui aura lieu du 18 mars au 2 avril 2022.





11h30-12h00

Sokhna Lacoste, licenciée au G2A, a participé aux championnats du monde d’athlétisme en Pologne les 1er et 2 mai dernier. Elle a intégré l’équipe de France qui participera aux JO de Tokyo fin juillet, dans la catégorie 4x400m. Sokhna ne sait pas encore si elle sera sélectionnée le jour J, mais elle s’entraîne et participera aux championnats d’Europe en Pologne les 29 et 30 mai prochains.