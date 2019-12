Les calendriers des PUG

Après les Maths et le Français (langue et culture française) un nouveau calendrier Histoire parait aux PUG (Presses Universitaires de Grenoble). Un bel objet pour organiser son année 2020 et s'instruire en s'amusant avec 262 questions élaborées par 5 historiens sur le thème des révolutions, du Paléolithique à nos jours.

On en parle avec Sylvie Bigot, responsable commerciale et marketing et membre du directoire des PUG et Philippe Barrière, historien et enseignant d'histoire, qui à dirigé cette publication.