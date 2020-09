Les Carmes lieu culturel à La Rochefoucauld - L'autre histoire chez Leroy-Somer

11h00 - 11h30

Les Carmes association culturelle de La Rochefoucauld en Angoumois-Porte du Périgord présente sa 10ième saison vendredi soir. 10 saisons c’est 10 ans de diffusion de la culture sous toutes ses formes. Théâtre, danse, musique, cirque, arts plastics, peinture le tout dans des locaux historiques, l’ancien couvent des carmes.



11h30 - 12h00

L’institut d’histoire sociale de la Charente et l’union départementale CGT viennent de publier « Leroy-Sommer, l’autre histoire ». Dans ce livre des salariés de l’entreprise racontent le quotidien de cette usine, des années 50 à nos jours. Quel a été leur métier, quelles étaient leurs conditions de travail, leurs combats et leurs acquis. Un livre qui raconte une autre histoire pour compléter le livre de Georges Chavannes ancien patron de l’entreprise, « Leroy-Sommer une aventure industrielle et humaine du XXieme siècle ».