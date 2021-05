Les Chaussures de l'Hippopotame

Résumé :

« Des ciseaux mal écrits par un enfant sont devenus des oiseaux. Maintenant ils coupent le vent tout ça à cause d'un enfant qui faisait des poèmes dans ses fautes. » 30 poèmes magiques pour s' étonner, sourire des petits riens qui font tout et de tout le reste qui n'est pas rien... David Dumortier signe ici son 4ème titre chez møtus. Un recueil plein d'originalité, d'inventivité et d'inspiration, en parfait accord avec les illustrations riches d'humour et de tendresse de Pierre Pratt.

Prix : 12,50€