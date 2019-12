"Les chemins de promesse", c'est le titre de l'ouvrage publié par Mireille Pluchard aux Presses de la cité. Passionnée d'histoire, Mireille aime faire revivre les gandes aventures humaines qui nous ont précédés.

Tout doit être immuable au mas du Castanhal où le maître des lieux, Lazare Pradier, trace pour ses enfants, Aubin et Adélie, des chemins de vie calqués sur le modèle des anciens. A l'insu de son ombrageux époux, Blanche les instruit de son mieux d'un savoir reçu d'un vieil abbé. Adélie récoltera les premiers fruits de cet enseignement en quittant le Castanhal pour s'occuper des enfants d'un ingénieur des mines.

Les premiers émois amoureux d'Aubin, cruel apprentissage, vont ouvrir à l'héritier du Castanhal d'autres horizons. Comme celui de la construction d'une ligne de chemin de fer qui sera pour lui le champ d'intenses découvertes : celle de l'amitié, d'abord, qui le liera à Pierre, un cadet dépossédé et jeté sur les chemins de misère ; celle de la satisfaction du travail accompli ; celle de l'amour enfin !

