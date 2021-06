"Les chevaux du coeur" de Cécile Pardi

Cécile Pardi est une autrice franco-suisse : Sa passion pour les chevaux remonte à l'enfance. Elle a acquis son premier cheval il y a une dizaine d'années et depuis, elle chemine avec eux. Elle s'est initiée à la communication animale et aux soins énergétiques pour mieux les comprendre et les accompagner. Ce roman s'inspire de ce qu'elle vit tous les jours avec eux.

Les chevaux de coeur

Les vertus de la joie, de la bienveillance, les bienfaits des chevau sont réunis pour faire de ce roman un conte merveilleux et inspirant : Mama Reine vit une existence paisible dans sa ferme où elle prend soin des chevaux de sa voisine Loréna. Elle développe avec eux un lien très fort lorsqu’elle est terrassée par un AVC. Julien, Rose et Jojo, qu’elle a accueillis et élevés lorsqu’ils étaient petits se retrouvent et décident de tout faire pour permettre à leur nourrice de revenir chez elle.