Les Cigales, investisseurs associatifs - 10 ans des éditions "Comme une orange"

11h00-11h30

Les CIGALES sont des Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire. Ces investisseurs choisissent de soutenir les projets locaux « éthiques » à forte valeur environnementale et/ou contribuant au développement local. Ces investisseurs mettent leur épargne, entre 7,5 € et 450 € par mois à disposition de porteurs de projets. Dominique Lorent vice président Régionale des CIGALES Nouvelle Aquitaine et Référent CIGALES Charente détaille le fonctionnement des Cigales.



11h30-12h00

« Comme une orange » est une maison d’édition charentaise créée il y a tout juste 10 ans. Son champ de publication est essentiellement tournée vers la littérature jeunesse, mais « Comme une orange » ne s’interdit pas d’ouvrir l’édition au monde du spectacle et aux actions pédagogiques en milieu scolaire, avec la liberté qui est celle d’une structure associative. D’ailleurs Eric Wantiez qui dirige « Comme un orange » se dit être un éditeur a contre-courant.