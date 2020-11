Les cigales - Pro Artista

11h00-11h30

Les CIGALES sont des Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire. Ces investisseurs choisissent de soutenir les projets locaux « éthiques » à forte plus-value environnementale et/ou contribuant au développement local. Une aide qui se traduit par la mise à disposition de leur épargne pouvant aller de 7,5 € par mois à 450 €. Dominique Lorent vice président Régionale des CIGALES Nouvelle Aquitaine et Référent CIGALES Charente détaille le fonctionnement des Cigales. Mais pour en savoir plus il vous répond aussi au 06 69 35 67 53



11h30-12h00

Pro-Artista est une plate-forme digitale permettant de soutenir les artisans d’art durant la crise sanitaire. En ligne depuis le début du mois de novembre, cette plateforme développée en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat de Charente, permet de découvrir les réalisations des artisans et éventuellement d’acheter en ligne.