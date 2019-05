Les Colorires - Journée de réflexion "Femmes, les oubliées de la culture"

Première partie :



L’association « les Colorires » de la Rochefoucauld propose, tout au long de l’année, des ateliers d’arts plastiques pour enfants, adolescents et adultes, et ponctuellement des stages… Dès maintenant, une exposition est à découvrir aux Carmes…

Patrick Desbancs, le président de l'association, partage l'esprit des Colorires.



Deuxième partie :



Le collectif "Paroles de résistances citoyennes" consacre une nouvelle journée à une question précise : « les femmes sont-elles les oubliées de la culture ? » Ce collectif invite à s’interroger largement à Ruelle samedi. La réflexion sera enrichie grâce à différentes formes : des débats, des témoignages, des lectures, du théâtre…

Yann Camaret et Renata Scant, membres du collectif, sont nos invités.