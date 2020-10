Les commerçants rupificaldiens - Le Festi Jump organisé par l'Etrier charentais

Première partie :



Les commerçants rupificaldiens est une association encore toute jeune maisi elle est née de la fusion de deux structures. Elle a pour ambition de se mettre au service de ceux qui en font partie à La Rochefoucauld… et a la volonté forcément de rassembler largement et de porter l’organisation d’événements fédérateurs tout en créant de véritables liens entre ses membres…

Alexandre Mesnard, le président, est notre invité.





Deuxième partie :



5 journées de compétition portées par le centre équestre l’Etrier charentais à La Couronne…

Des jeudi, cavaliers et chevaux ont rendez-vous sur place… Les clubs sont attendus dans un 1er temps, mais aussi les amateurs et professionnels pour se retrouver autour de différentes disciplines… Des journées ouvertes gratuitement au public

Pascal Chabanne, le président de l’Etrier charentais, est avec nous...