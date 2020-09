Les compagnons du végétal - La librairie Lilosimages a reçu un Prix

Première partie :



Depuis plusieurs années, l'association Les compagnons du végétal s’engage pour un partage large des connaissances et des savoir-faire naturels. De manière générale, elle veut promouvoir le jardin au naturel et met en place différentes actions pour y parvenir…

Avec nous Benjamin Durocher, fondateur et salarié, et Martin Hemery, salarié.





Deuxième partie :



Un prix pour récompenser un engagement auprès des maisons d’édition…

La librairie Lilosimages, dans le vieil Angoulême, est lauréate du Prix de valorisation du fonds 2020. Un prix reçu cette semaine par les deux associées. Lilosimages est une librairie indépendante aujourd’hui à dominante jeunesse mais ouverte aussi à d’autres genres…

Anaïs Combeau et Manon Picot, les deux associées de la librairie sont avec nous…