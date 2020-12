Les contes de notre vie avec H. Gougaud et E. Eméyé

J'ai pas fini mon rêve d'Henri Gougaud

Henri Gougaud aiment les mots, ces nombreux métiers le prouvent, il est parolier, chanteur , conteur, auteur, raconteur d'histoires. Celui qui dit avoir "commencé à s'interesser à la vie à travers la poésie" a écrit "J'ai pas fini mon rêve" aux éditions Albin Michel.

Est-ce son don de conteur qui a offert à Henri Gougaud de s’inventer mille vies ?

Dans ce récit riche et vibrant, écrit d’une plume tendre et amusée, l’écrivain et poète nous dévoile ses chemins secrets.

Ils suivent les bouleversements de l’histoire : l’Occupation allemande vécue, enfant, à Carcassonne dans une famille de résistants.

Puis le départ pour Paris et la vie d’artiste, le monde libertaire, les cabarets de la Rive Gauche où il devient parolier de Gréco, Ferrat, Reggiani, puis l’expérience de la radio, aux côtés de Claude Villers, où il transmet l’immense répertoire de la tradition orale des contes. Jusqu’à l’écriture, à laquelle il décide de se consacrer.



Tous tes mots dans ma tête d'Églantine Eméyé

Églantine Eméyé est animatrice télé dans "Le monde de Jamy" et présentatrice radio dans l'émission de France bleu "C'est déjà demain". Elle est également présidente de l'association "Un pas vers la vie" qui offre des espaces pédagogiques adaptés aux enfants handicapés.

C'est aussi la maman de Samy, jeune garçon autiste dont elle contait la vie dans son premier livre "Voleur de brosses à dents". Elle sort un nouvau livre dans la même dynamique : "Tous tes mots dans ma tête" aux éditions Robert Laffont.

Depuis Le voleur de brosses à dents, Samy a grandi. Il a aujourd’hui 12 ans, et vit dans un lieu spécial, pour personnes polyhandicapées. Il ne parle pas.

Mohammed, lui, a 37 ans. Il est réfugié, Irakien, et vient juste d’arriver en France. Il parle, mais seulement sa langue natale.

Entre ces deux êtres, qui n’ont a priori rien en commun, va pourtant naître une véritable amitié. Dans ce dialogue imaginaire entre son petit garçon et le réfugié qu’elle a accueilli chez elle, Eglantine Eméyé nous donne à voir, à travers leurs yeux, une autre vie.

Celle que nous ne parvenons pas à imaginer, celle des « différents », des « autres » …