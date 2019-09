Le première émission de LA PAGE DE GARDE !

Antoine et Vincent font leurs débuts, et vous parlent des débuts des autres.

Au programme :

- Vincent nous lit "Les choses que l'on ne dit pas" (2008), entrée en littérature d'un mystérieux auteur liégeois à découvrir : Daniel Arnaut

- Antoine nous fait entendre les débuts des "Quatre Cents Coups" (1959), premier film de François Truffaut et Jean-Pierre Léaud, à travers les archives de la Cinémathèque Française.