Les Dénaturés théâtre d'improvisation et la rentré improvisée à la MPP

11h00-11h30

La compagnie de théâtre d’improvisation « Les dénaturés » a fait sa rentrée hier à Ruelle-sur-Touvre, dans le cadre de la fête Popul’R.

Cédric Fortier et Sébastien Bollut, membre de cette compagnie proposent tout au long de l’année spectacles, ateliers et stages d’impro pour apprendre à « être soi ».



11h30-12h00

Les membres du collectif d’associations de la Maison des Peuples et de la Paix font leur rentrée dans l’improvisation la plus complète. Suite à la fermeture du local, 50 rue Hergé à Angoulême, la MPP doit composé pour poursuivre l’activité. Jean-Claude Caraire, figure historique de la MPP et Nicole Ozou de l’association Baobab, hébergée à la MPP, font le point sur la situation.