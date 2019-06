Les derniers romans de L.Joffrin, R.Détambel et Ogawa Ito

Saviez-vous que Laurent Joffrin, le directeur de Libération, était un fan de voile et de l'histoire des batailles navales? Dans son dernier roman, Dans le sillage de l'Invincible Armada (Paulsen), il raconte la déroute des Espagnols lorsqu'ils essayèrent d'attaquer les côtes anglaises au XVIème siècle. Des années durant, Laurent Joffrin a régulièrement navigué sur son bateau dans le sillage de cette flotte mythique.



Elle a été l'une des premières blondes platines d'Hollywood. Jean Harlow, actrice américaine et star des années 30 s'est éteinte à l'âge de 26 ans, carbonisée sous le feu des projecteurs, fauchée par la maladie, meurtrie par les scandales. L'écrivaine Régine Détambel s'empare de ce destin tragique pour le raconter dans Platine (Actes Sud) avec colère et compassion.



Un peu de poésie pour terminer l'émission, avec La Papeterie Tsubaki, d'Ogawa Ito (Editions Philippe Picquier). L'auteur japonaise, qui avait connu un grand succès avec Le restaurant de l'amour retrouvé en 2013, revient avec un roman tout aussi joli : une jeune fille reprend la papeterie de sa grand-mère et écrit pour les autres, des mots d'amour, de rupture, de deuil. Un livre tout en finesse.