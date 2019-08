Les derniers romans de Serge Joncour, Marie Sizun et Sarah Vaughan

On commence cette émission avec un thriller politique qui s'est imposé comme best seller. Dans Anatomie d'un scandale, Sarah Vaughan (Préludes) s'empare d'un sujet d'actualité : les violences sexuelles. Une avocate doit faire condamner James Whitehouse, un homme très proche du pouvoir.



Deuxième roman passé en revue: Chien-Loup, de Serge Joncour (Flammarion). Une réflexion sur la modernité et la sauvagerie. Une maison dans le Lot, deux époques qui s'entrecroisent, un réalisateur, un dompteur de lions. On vous laisse découvrir la suite.



Enfin, notre chroniqueuse Annick a moyennement apprécié Les soeurs aux yeux bleus, de Marie Sizun (Arléa). La suite de La gouvernante suédoise, lui a paru bien sinistre et le destin des soeurs Sézeneau ne l'a pas séduite.