Les deux Adèle, avec Astrid Éliard et Constance Rivière

Quand la littérature s'empare de la violence

Depuis quelques années, les attentats viennent bousculer nos existences. Comment faire face à ces traumatismes qui nous touchent plus ou moins directement ? Comment la fiction, la littérature, nous permettent de comprendre, au plus près des coupables et des victimes, les bouleversements collectifs, ce surgissement de la violence ?

Deux Adèle

Elles s'appellent Adèle, toutes les deux. Des héroïnes de deux romans différents : "La dernière fois que j’ai vu Adèle" d'Astrid Éliard (éd. Mercure de France) et "Une fille sans histoire" (éd. Stock) de Constance Rivière. Des héroïnes qui évitent la caricature. L'une disparaît, victime de cette violence mais pas forcément comme on s'y attend ; l'autre est fascinée, aspirée par la douleur des survivants qu'elle va rejoindre jusqu'à l'excès.



Le coup de cœur d'Agnès Mannooretonil

Agnès Mannooretonil recommande la lecture du livre "Adieu fantômes" (éd. Le Table Ronde) de Nadia ​Terranova.