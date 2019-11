Les difficultés DYS

Pour commencer cette série sur les enfants différents, qu’on appelle aussi atypiques, Catherine Boiton va aborder aujourd’hui, dans la Minute des Parents, les troubles dys, dont nous parlons beaucoup mais qui restent flous dans de nombreux esprits.



Pied : Pour plus de détails sur les troubles dys, Catherine Boiton vous conseille le livre : « Vive les zatypiques » de Audrey Akoun et Isabelle Pailleau, et de vous rapprocher de l’APEDA (Association de Parents et de Professionnels pour Enfants et Adultes en Difficulté d’Apprentissage)

· APEDA FRANCE : http://www.apeda-france.com/

· APEDA 26 : https://apedadrome.jimdo.com/