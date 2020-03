Les échos de l’enfance

« L’enfance, écrit Philippe Delerm, c’est d’abord l’intensité, être neuf et sentir plus grand, plus large. »

A la suite de l’émission de la semaine dernière à l’occasion de la fête des grands-mères, je vous propose d’autres échos de l’enfance, avec, cette

semaine, la participation d’Elisabeth Hartmann, conteuse dans l’émission Le Marchand de Sable