Les élections municipales à Cognac : les candidats ont la parole

Emission Tour de Table spéciale à 3 semaines pratiquement des élections municipales…

Les femmes et les hommes prêts à s’engager pour la ville de Cognac, à participer à la construction de son avenir dans les prochaines années, s’expriment dans cette émission. Tous veulent être candidats, ont constitué leur liste ou sont encore en train de le faire.

Avec nous 7 personnalités, 7 approches et regards forcément différents sur la ville de Cognac et les projets et priorités à mettre en œuvre… avec une réalité dont ils ont tous forcément conscience : comment être à la fois ambitieux et réaliste pour la ville de Cognac dans un contexte financier contraint ?

Avec nous donc :

Morgan Berger

Damien Bertrand

Pascaline Brisset

Isabelle Lassalle

Serge Lebreton

Jean-Hubert Lelièvre

et Jonathan Munoz