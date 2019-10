Les Enfants du Mekong -2 ième Festival de la Biodiversité Mouthiers sur Boême

11h00-11h30

Le film « Grandir » de Jill Coulon sera projeté jeudi 17 octobre à la salle des fêtes de Mornac. Ce documentaire présente la réalité des enfants sur les rives du Mékong, là où accéder à l’instruction est un combat quotidien. Le film met en scène six enfants d’âges différents qui rêvent d’un avenir meilleur. Un film tourné à l’occasion des 60 ans de l’association « Les Enfants du Mékong ». Edith Servant-Jousseaume et Simone Murzeau toutes les deux marraines d’enfants nous présentent cette action.



La commune de Mouthiers-sur-Boême vivra la seconde édition de son festival de la biodiversité jeudi, vendredi et samedi. Après l’arbre, le thème central de ce festival est l’eau cette année. Marie-Christine Hitier adjointe au maire de Mouthiers et le maire Michel Carteret présentent cette opération qui incarne le programme de la commune, en dialogue avec les agriculteurs, dans le cadre de la démarche de « Trame Vert et Bleue ».