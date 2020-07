Les femmes et l'Eglise : dans l'Ancien Testament

Alors que la Congrégation pour l'Education catholique a fait paraître un texte sur l’homme et la femme et la question du genre dans l'éducation, revenons sur la longue histoire entre les femmes et l’Eglise. Que disent les femmes catholiques d’elles-mêmes, du discours de l'Eglise sur elles ? Comment lisent-elles les Ecritures ? Sont- elles revendicatrices ou apaisées ?