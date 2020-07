Les femmes et l'Eglise : dans le Nouveau Testament

Comment est perçue la femme dans la religion catholique ? Y a t'il une différence de traitement entre Ancien et Nouveau Testament ? Et si Jésus apportait une nouveauté radicale dans les relations hommes-femmes ? Sur cette question, nous laissons la parole aux femmes et c'est avec le livre de Christine Pedotti, Jésus l'homme qui préférait les femmes, paru chez Albin Michel, que nous essaierons d'y répondre.