Les feuilles mortes se ramassent à la pelle...

Cette année, notre émission propose de suivre le fil du temps qui passe en compagnie de poètes et de poèmes qui en révèlent la quintessence. Se réconcilier avec un art souvent déprécié, confisqué par les" Pouets" prétentieux, quand il s'agit de rechercher le langage premier, le plus essentiel, celui qui laisse filtrer la musique d l'âme à travers les mots, les rythmes, les images...

En ce mois d'octobre, nous nous attachons à la nostalgie qui s'attache à l'automne, saison où la Nature se plaît à sisciter les plus belles couleurs pour mieux faire naître des regrets aux accents inoubliables : aujourd'hui, avec Jacques Prévert, nos guides seront Marie Noël, Baudelaire et Verlaine.