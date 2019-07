Dans l'ouvrage "Les grandes heures de Lyon", publié aux éditions Perrin, Jean Étèvenaux raconte, siècle après siècle, l'histoire de la troisième ville de France. Une ville cosmopolite et inventive dont la richesse historique et architecturale lui a valu d'entrer au patrimoine mondial de l'Unesco.

Docteur en histoire et diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon, Jean Etèvenaux préside la Société des écrivains et du livre lyonnais et régionaux. Enseignant et journaliste, il donne de nombreuses conférences, notamment sur l'histoire des deux Empires (il a été vice-président du Souvenir napoléonien). Il est l'auteur de nombreux ouvrages.

De Lugdunum à Lyon, nous est narrée l'épopée d'une grande ville. Située à la croisée des mondes germanique et latin, Lyon s'est façonnée au fil des siècles malgré une topographie difficile. Fondée par un lieutenant de César, la ville fut tour à tour le siège du premier parlement national, capitale du royaume burgonde, rattachée au royaume de Provence, puis ville libre à l'intérieur du Saint Empire romain germanique.

Au XIVe siècle, il y a 700 ans seulement, Lyon est devenue française. La ville s'est dès lors attachée à cultiver sa différence avec la capitale, notamment lors des trois révoltes de 1793, 1831 et 1834. Elle s'est imposée dans le commerce, l'imprimerie, le cinéma, la soierie, la chimie, la construction automobile et, désormais, les nouvelles technologies. De grands noms comme les frères Lumière, Marius Berliet, Joseph-Marie Jacquard ou Émile Guimet sont associés à cette réussite. La fin du XXe siècle et le début du XXie l'ont projetée vers l'Europe, sans négliger ses anciennes et plus lointaines liaisons avec l'Afrique, le Proche-Orient et l'Extrême-Orient.