Les jardins familiaux de Ruffec - Atelier ciné-débat sur l'orientation

Première partie :



L’association Les Jardins familiaux de Ruffec gère aujourd’hui 28 parcelles sur la commune. Elle accompagne ceux qui veulent se lancer pour cultiver leurs légumes pour leur propre consommation...

Philippe Jarry, président de l’association, partage le quotidien de cette association.





Deuxième partie :



Un atelier ciné-débat pour aborder les problématiques autour de l’orientation des plus jeunes et des étudiants…

Il est organisé demain soir au Centre Information Jeunesse d’Angoulême. Le choix de se former à un domaine d’activité ou à un type de métier n’est pas simple. Beaucoup de dimensions et de réalités viennent souvent interférer entre ce à quoi peut aspirer la personne et ce dans quoi elle se lance...

L’association Etudiants Droit Angoulême est impliquée dans l’organisation dans cet atelier ciné-débat…

Eva Boiron, la présidente, Gabriel Demas, le secrétaire et Ylva Mekki, la trésorière, sont nos invités.