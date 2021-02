Les jeunes et la recherche de stage, d'alternance et d'emploi avec la crise

Des étudiants parfois freinés dans leur insertion vers la vie professionnelle…

Nous poursuivons notre série d’émissions consacrées au malaise des jeunes de manière générale… des étudiants notamment… avec la crise sanitaire...

Aujourd’hui, nous allons comprendre comment les démarches à faire pour la recherche d’un stage, d’une alternance ou d’un emploi sont souvent rendues compliquées à cause du contexte sanitaire… et la façon même ensuite de vivre cette expérience professionnelle...





Première partie :



Quatre étudiants témoignent sur leurs démarches.

Deux sont au lycée Sainte-Marthe Chavagnes à Angoulême en 1ère année de BTS gestion de la PME : Marie-Clothilde Rouach et Paul Fournier.

Deux sont en deuxième année de STAPS, comme Sciences et techniques des activités physiques et sportives, à la faculté des Sciences du Sport au Campus de La Couronne : Zoé Galéa et Damien Sicateau.





Deuxième partie :



Certains se mobilisent pour soutenir les plus jeunes, les accompagner au mieux dans leur recherche. C’est le cas directement dans les établissements de formation notamment auprès des étudiants et puis plus largement des entreprises à l’image du Crédit Agricole Charente-Périgord…

Avec nous, Sylvie Blanchard, professeure référente du BTS Négociation et Digitalisation de la relation client au lycée Sainte-Marthe Chavagnes et Jennifer Brun, responsable du pôle recrutement et carrière pour le Crédit Agricole Charente-Périgord.