Les Lettres de mon Moulin

En 1869, Alphonse Daudet publie ses Impressions et souvenirs, mieux connues ensuite sous le délicieux titre des Lettres de mon moulin. Prêtez l’oreille : vous entendez déjà les cigales… Respirez à fond : vous sentez déjà la lavande et le romarin… Ecoutez et vous apprendrez le drame du bon curé de Cucugnan. Ecoutez et vous saurez ce qui tourmente le brave frère Gaucher