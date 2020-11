« Les murmures de Haute-Claire », de Laurent Contamin et Pierre-Yves Cezard

Nous allons plonger dans les petits mystère d’un enfant avec l’ouvrage de 82 pages, « Les murmures de Haute-Claire », paru aux éditions du Sabot Rouge.

Qui sont les auteurs de ce livre jeunesse ?

Texte de Laurent Contamin et illustrations de Pierre-Yves Cezard (L’ara de Rosa : les chiens). L’auteur a publié une vingtaine de pièces de théâtre, essais et poésies, adressé au jeune public. Il écrit pour la radio, le cirque et le théâtre de rue. La nature occupe une place essentielle dans son œuvre : « L’environnement et sa préservation expliquent en grande partie mon envie d’écrire. »

Que nous est-il raconté dans ce livre accessible au public dès 10 ans ?

C’est dans le décor de la forêt de Fontainebleau que se passe l’histoire. L’auteur y a fait une résidence d’artiste qui l’a mené à écrire.

Élémir le jeune garçon du récit, a justement 10 ans. Il mène une vie retirée dans un village. C’est un garçon singulier qui ne parle pas. Witold, un vieux monsieur, lui apprend à sculpter le bois. Accompagné de Moon, son fidèle labrador, Elémir découvre la course d’orientation grâce à son entraîneur. Il parcourt alors la forêt mais un signe mystérieux dans une clairière inconnue l’embarque dans une aventure qui changera sa vie. Il y recèle bien des secrets, pour qui sait écouter le monde sensible.

Quelle est la portée symbolique du texte et pourquoi est-il pédagogique ?

C’est un roman qui libère un message magnifique. Les éditions du Sabot Rouge dont nous avons parlé avec le livre s’adressant aux plus petits, L’ara de Rosa, dans une précédente émission du mardi ont une vocation bien définie. Créées dans la région de Fontainebleau par deux passionnés de livres et d’histoire, elles proposent des ouvrages courts et didactiques pour découvrir le patrimoine sous forme de contes, comptines, d’albums, de BD ou de petits romans. La diversité des livres permet de toucher les enfants dès 4 ans, ils s’adressent à tous les curieux qui souhaitent explorer l’histoire ou le patrimoine (artistique, architectural, culinaire, gastronomique, environnemental...) sous une forme accessible, simple et illustrée.

Le roman d’Henry Murger (écrivain du 19 ème siècle) s’intitulant le Sabot Rouge a inspiré les éditions. Ce livre, édité par Michel Lévy en 1860 et dédié à son ami Alexandre Dumas fils, est un de ses derniers romans. Le Sabot Rouge désignait alors un cabaret au milieu de la forêt de Fontainebleau. Murger évoquait sous ce titre une histoire de carriers et de braconniers. L’auberge immortalisée par Auguste Renoir, Le Cabaret de la mère Antony, 1866 avant qu’elle n’accueille peintres et artistes. Animateur de cercles littéraires, un buste a été édifié en son honneur dans le jardin du Luxembourg. La forêt de Fontainebleau rend hommage à Murger avec un chêne à la Mare aux fées et une « pyramide » au Long Rocher qui rappellent sa passion pour ce massif forestier.

Il est bien conçu :

Chaque chapitre est précédé d’une petit dessin qui surmonte les lettres de l’alphabet s’égrainant au fil de la lecture. Les dernières pages sont consacrées à de la documentation (lexique mais aussi histoire de la foret de Fontainebleau et de la grotte Béatrix).

Fondée en 1907 par des artistes, l’Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau contribue à assurer la conservation et la protection des peuplements végétaux et animaux, des sites et monuments pittoresques du Massif Forestier de Fontainebleau.

Entretien et balisage de 300 km de sentiers, dits «sentiers bleus», dont certains ont été tracés par Denecourt au 19e, et édite un guide de ces sentiers. Elle effectue, avec la collaboration de l’ONF, l'inventaire des arbres remarquables. Depuis sa création, elle mène des actions destinées à promouvoir l’éducation des jeunes et du public en matière de protection de la forêt. Interlocuteur reconnu des élus, des pouvoirs publics et de l'ONF, elle a été reconnue d'utilité publique en 2010.

« Les murmures de Haute-Claire »

Éditions du Sabot Rouge

Collection : Mes petits romans

Date de parution : 11 mars 2020

PRIX : 9 euros