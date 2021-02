Les Myosotis - La Chambre de métiers auprès des artisans touchés par les crues

Première partie



l'association les Myosotis à Angoulême est directement liée à la Maison d’arrêt d’Angoulême. En effet, elle accueille et accompagne les familles et les amis qui viennent pour rencontrer des détenus lors de parloirs. Cette année, l'association s’est forcément adaptée au contexte sanitaire… et cherche aussi à renforcer son équipe de bénévoles...

Brigitte Pouzet, la présidente de cette association les Myosotis, et Anne-Marie Ruget, la secrétaire adjointe, sont nos invitées.





Deuxième partie :



Ne pas laisser les artisans sans solution…

Les récentes inondations ont impacté de nombreuses communes de notre département… avec des conséquences tant pour les particuliers que pour les professionnels. Et justement, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a réagi rapidement la semaine dernière pour pouvoir proposer des dispositifs d’aide et d’accompagnement aux artisans touchés par les fortes crues...

Etienne Gurrera, le directeur du service économique de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente…