Les nouveaux mots du dictionnaire Larousse 1/6

Qui était Pierre Larousse?

Il est important de rappeler que Pierre Larousse est un homme qui n'est pas parti avec un bagage culturel amené par ses parents. Il est curieux et aime lire. Il devient instituteur et directeur dans son village natal en Bourgogne. Et là, vient très vite l'envie d'écrire, de faire des cours, il publie en 1848 "Le cours de lexicologie" et qui aura un très succès à l'époque. En 1856, il décide de se lancer dans l'écriture d'un nouveau dictionnaire de la langue française et ce fut un grand succès.