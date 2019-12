Les oeuvres de Goudji sont exposées jusqu'au 5 janvier à Fontevraud

Et au sommaire de ce culture magazine aujourd’hui, direction l’abbaye royale de Fontevraud. A l’occasion de l’exposition « l’espérance, Goudji à Fontevraud » Cécile Adrien et Bénédicte Justeau évoqueront cet artiste et sa manière de travailler avec Jacques Santrot, commissaire en chef de l’exposition.



Nous reviendrons à Angers ensuite pour évoquer l’histoire d’un quartier, celui de la Doutre avec Marie Retailleau guide conférencière. Elle sera interrogée par Isabelle Gaudino.