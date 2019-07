Les romans de Corinne Royer, Léonor de Récondo et Bruno Le Maire

C'est une histoire banale, celle d'une femme qui se fait voler ses idées, ses découvertes et dont l'Histoire a failli oublier le nom. Dans Ce qui nous revient, Corinne Royer remet sur le devant de la scène le nom de Marthe Gautier, celle qui a découvert le chromosome surnuméraire à l'origine de la trisomie 21. Pas une revue scientifique, pas un essai féministe, mais un véritable roman, facile à lire et enthousiasmant.



Léonor de Récondo, surtout connue comme violoniste, n'est plus une plume novice. Son cinquième roman Manifesto révèle son style admirable. Elle y raconte l'histoire de son père, en train de mourir libre car il a vécu libre. Nous partons sur les traces de sa famille d'artistes, qui vécu entre l'Espagne et la France et qui croisa le chemin d'Ernest Hemingway.



Enfin Annick nous parlera du livre de Bruno Le Maire : Paul. Un hommage rendu par le ministre de l'économie à un ami décédé qu'il a rencontré récemment. Pas le plus bel ouvrage écrit par Bruno Le Maire, mais un récit humain qui réussi tout de même à prendre une certaine hauteur.