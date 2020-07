Les Sabéens-Mandéens : premiers baptistes, derniers gnostiques n°2

Dans le cadre de ses travaux sur la place des minorités au sein des réfugiés de guerre, Claire Lefort, a été amenée à rencontrer de nombreux membres et responsables de la communauté mandéenne. Après six mois passés à leurs côtés en Jordanie, elle s'est rendue auprès des Sabéens-Mandéens réfugiés en France, en Suède et en Irak.