"Homme de théâtre et de lettres, Daniel Boch vient de publier aux éditions du Tourneciel son dernier recueil de poésie « Sprochlos ! Les saisons de la parole ». A la manière d’une fugue, il mêle ses langues intimes : alsacien, allemand et français, dans une jubilation qui convoque les merveilles de l’enfance et trace le chemin d’une parole de profondeur et de lumière.

Les éditions du Tourneciel sont dirigées par Albert Strickler."