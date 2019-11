Les sauveteurs de la Charente - Conseil de développement de Grand Angoulême

Première partie :



L'association des Sauveteurs de la Charente est active depuis plus de 150 ans. Le club de sauvetage et de secourisme porte pour mission de sensibiliser et de former le plus largement possible la population…

Guy Bombaud, le président, et Robert Ménard, l’un des vice-présidents, sont nos invités.





Deuxième partie :



Une centaine de femmes et hommes qui sont force de proposition pour les élus de Grand Angoulême…

Tous sont engagés au sein d’une assemblée, le conseil de développement de Grand Angoulême. Ensemble, ils réfléchissent et proposent des projets et des actions qui peuvent avoir du sens sur le territoire et pour l’ensemble des habitants. Ce conseil de développement de Grand Angoulême se nourrit de partages et d’échanges plus large comment c’était le cas mercredi dernier à Roullet avec une 3ème rencontre citoyenne territoriale…

Sébastien Rivière et André Curmy, deux des trois co-présidents du conseil de développement de Grand Angoulême nous éclairent.