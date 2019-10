Les sauveteurs de la Charente - La céramiste-sculptrice Gaëlle Jamet

Première partie :



L'association des Sauveteurs de la Charente est active depuis plus de 150 ans. Le club de sauvetage et de secourisme porte pour mission de sensibiliser et de former le plus largement possible la population…

Guy Bombaud, le président, et Robert Ménard, l’un des vice-présidents, sont nos invités.





Deuxième partie :



Ce week-end, plusieurs dizaines de créateurs et artistes participeront au Salon « Rue des métiers d’art » à Nontron en Dordogne…

Gaëlle Jamet représentera en quelque sorte la Charente. Cette créatrice est installée depuis peu à Angoulême et continue son approche de céramiste, sculptrice. Elle présentera donc son travail à Nontron et nous en parle.