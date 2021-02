Les sauveteurs secouristes - La Maison de adoslescents de la Charente

11h00-11h30

Les inondations sont toujours d’actualité en Charente. Si la décrue a été amorcée elle se fait très lentement avec des pluies et averses attendues encore cet après midi. Depuis jeudi dernier les pompiers, la Croix-Rouge tout comme la fédération française des sauveteurs secouristes sont mobilisés. Jean Claude Terrade est président de cette fédération en Charente et également président de l’ASSA 16 et présente les actions de cette fédération.





11h30-12h00

La maison des adolescents de la Charente est un lieu d’accueil et d’écoute des 15-25 ans. Ces jeunes et leurs familles trouve dans cette maison une réponse aux souffrances liées à l’adolescence tels que le décrochage scolaire, la sexualité les additions etc... Pauline Dété est responsable de la MD16.