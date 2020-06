"Les services compétents" une farce au pays des Soviets

Il était comme un caillou dans les chaussures du KGB. C’est sous le nom d’Abram Tertz qu’il écrivait, et publiait à l’Ouest des ouvrages qui déplaisait au régime, à commencer, en 1959, par un article pourfendant « le réalisme socialiste », dans belle revue française Esprit. Mais qui se cache donc derrière ce pseudonyme, comment a-t-il pu passer son texte en Occident ? De quoi agacer Ivanov, chargé de dénicher les écrits antisoviétiques et leur auteur. Ce pourrait être la trame d’un polar, d’un vrai roman d’espionnage. Le livre désopilant de Iegor Gran raconte la police secrète à l’œuvre, dans ses mesquineries et ses magouilles : « Pendant que l’anonyme Abram Tertz se fait traduire dans une dizaine de langues et que sa calomnie se diffuse dans le monde, le lieutenant Ivanov aide sa vieille mère à déménager dans un appartement tout neuf, obtenu gratuitement. » Comme quoi, les gardiens de l’orthodoxie soviétique sont plus inquiets de leurs propres intérêts que de sauver la révolution…



Un livre important pour l’auteur qui connaît bien cette histoire parce que cet écrivain dissident n’est autre que son père ! « Je devais raconter son histoire et celle de ma famille, a expliqué l’auteur à la sortie de son livre, mais je n’arrivais pas à avoir la bonne distance, le bon ton, la bonne couleur pour le faire. » En décrivant avec humour l’enquête menée par « les services compétents », Iegor Gran réussit son coup : c’est drôle, désarmant, alors que sonne l’heure de la guerre froide, et que l’illusion communiste s’effrite déjà... Il faut y croire, malgré tout : « L’optimisme est censé être la composante naturelle de la société soviétique, pourquoi s’en vanter ? », glisse encore l’inspecteur. N’empêche : il faudra six années pour coffrer l’écrivain de son vrai nom André Siniavski, qui sera condamné à sept ans de camps. Il en sortira en affirmant que c’était les plus belles années de sa vie… Comme quoi, la dérision est un peu la marque de la famille !



C’est malgré tout une manière de dénoncer l’état totalitaire de l’époque et l’ironie du titre déjà montre comment l’auteur fait de cet épisode une farce aux pays des Soviets, quand les agents grotesques se livrent eux-mêmes à de petits arrangements, tout en pourchassant les petits trafiquants et en avançant péniblement dans l’enquête, asticotés par l’écrivain malicieux : « Avec la régularité d’une goutte d’eau qui tombe sur le front d’un malheureux que l’on soumet à la torture, Abram Tertz s’échine à gâcher l’humeur des services compétents ». En fait, ce livre est un vibrant hommage à ceux qui ont résisté, alors même que les bourreaux ordinaires ne savaient plus très bien pourquoi ils s’en prenaient aux esprits rebelles. L’hommage d’un écrivain à un autre, l’hommage d’un fils à son père : Iegor Gran avait neuf mois quand Siniavski était arrêté. La relève est assurée.