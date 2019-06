Les sœurs de Biscarrosse - Corinne Javelaud

Avec "Les sœurs de Biscarosse" Corinne Javelaud nous amène au cœur de la forêt des Landes dans une famille de riches exploitants forestiers. En ce début des années 30, 3 jeunes femmes vont exceller dans leur domaine de prédilection : la gestion de la forêt, l'aviation et l'architecture. Personnages fictifs ou réels (Jean Mermoz, Hélène Boucher) se côtoient dans un milieu où douloureux secrets, jalousie et non dits se partagent, menaçant de faire voler en éclats la famille... avec pour décor Biscarrosse et Arcachon au débuts des bains de mer.