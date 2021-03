Les soins palliatifs, la fin de vie, la mort et au-delà

11h00-11h30

L’association des soins palliatifs de la Charente recherche des bénévoles pour rencontrer et écouter les personnes en fin de vie. Chaque année l’ASP 16 recherche une dizaine de personnes disponibles pour entendre la parole des personnes atteintes de maladies graves. Laurent Yver pdt de l’ASP 16 et Nathalie Leroy bénévole témoignent de cet accompagnement en humanité des personnes en fin de vie.



11h30-12h00.

C’est une expérience d’État modifié de conscience, sorte de mort imminente qu’a vécu Patrick Boursicot en 1975. La sortie hors du corps, le tunnel, le saut dans la lumière et une présence divine… cette expérience n’a jamais quitté Patrick Boursicot qui vient de publier : Enquête sur l’au-delà. Un recueil de témoignages, d’expériences et de questionnements sur la vie, la mort et au-delà.