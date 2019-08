Les traducteurs et traductions

Et si nous regardions ce qui passe devant notre nez ? Nous sommes souvent happés par ce que l'on voit au loin et avons tendance à oublier et à ne pas voir certains détails. Dans le cadre de la lecture les traducteurs sont les grands oubliés. Michel Bonnet nous invite donc à revenir sur certaines traductions et à donner à ce métier tout l'honneur qu'il mérite.